Pabianice Koronawirus. Dezynfekcji miasta nie będzie

Co z dezynfekcją?

W Pabianicach ulice nie będą dezynfekowane. Tak dzieje się m.in. w Zgierzu, ale władze miasta na razie uznały to za niepotrzebny wydatek.

- Razem z wiceprezydentem zastanawialiśmy się nad sensem odkażania miasta. Na pewno, jeśli będą takie zalecenia Sanepidu, to będziemy podejmować takie działania. Ustaliliśmy nawet formę, w jakiej miałoby się to odbywać. Wiadomo, że najważniejsze się m.in. poręcze czy tablice informacyjne. Natomiast nie widzimy dzisiaj mycia np. całych przystanków, bo na nich co chwilę pojawiają się jakieś osoby i trzeba byłoby to robić co kilka godzin - powiedział Grzegorz Mackiewicz, prezydent Pabianic.

Myte będą wiaty

Myte będą wszystkie wiaty przystankowe, ale będzie to zrobione ramach zwykłego mycia, jakie odbywa się kilka razy w roku. Używane są wtedy środki dezynfekujące.