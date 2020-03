Pabianice Koronawirus. Popularna sieć sklepów mięsnych wprowadza nadzwyczajne środki ostrożności

W marketach spożywczych również wprowadzane są specjalne zasady mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. W jednej z Biedronek np. do środka wpuszcza ochroniarz w maseczce i rękawiczkach. Przed wejściem klient musi założyć jednorazowe rękawiczki. Nie musi także brać koszyka, może wejść z własną torbą. Wprowadzono limit 20 klientów, a przy kasach trzeba zachować odpowiednią odległość. Kasjerki mają rękawiczki i zachęcają do płacenia kartą. Po wyjściu ze sklepu rękawiczki trzeba wyrzucić.

- Na osiedlu Bugaj klienci wpuszczani są do "budek" w ograniczonej liczbie. Również ludzie stojący w kolejce przed sklepem starają się zachować odpowiedni odstęp - mówi jeden z mieszkańców.

Skrócono godziny pracy sklepów. Oprócz tego do wnętrza sklepu może wejść maksymalnie 3 klientów. Muszą zachować między sobą 1,5 metra odstępu. Zaleca się także płatność kartą (choć w wielu przypadkach może to być niemożliwe).

Niektóre Biedronki skróciły również godziny pracy i zastosowały godzinne przerwy techniczne.

Również Lidl (w Pabianicach są dwa) zapewnia, że sukcesywnie będzie montować ekrany ochronne dla kasjerów. Klienci muszą zachować przy kasie odległość ok. 1,5 metra i tylko jedna osoba może wykładać produkty na taśmę. Klientów zachęca się do płacenia kartą i zakładania rękawiczek przy braniu pieczywa. Podobnie jest w Kauflandzie i innych marketach, jednak nie we wszystkich podobne zasady mogą być wprowadzone w tym samym czasie.