Pabianice koronawirus. Szpital w Pabianicach otrzymał nowy respirator

Fundacja „My kochamy Pabianice” należąca do firmy Aflofarm Farmacja Polska kolejny raz wsparła pabianicki szpital.

Podarunek do walki z wirusem

Do Pabianickiego Centrum Medycznego trafił nowoczesny respirator. Kosztował ok. 100 tys. zł. Podczas walki z koronawirusem, to jeden z najważniejszych sprzętów wykorzystywanych w leczeniu chorych. Respirator już znalazł się na oddziale intensywnej terapii szpitala w Pabianicach.

To sztuczne płuco

Nowoczesny respirator Axcent Lyra X2 nazywany jest sztucznym płucem. Wspiera on lub zastępuje mięśnie pacjenta podczas oddychania.



- Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 z ciężką niewydolnością oddechową, będą absolutnie potrzebowały podłączenia pod respirator. W procesie leczenia kluczowa może okazać się nie liczba łóżek, ale właśnie dostęp do respiratorów. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za ten dar dla pabianiczan - mówi dr Włodzimierz Abramowicz ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Pabainickiego Centrum Medycznego.