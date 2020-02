Szczęśliwe zakończenie dla psa, który nigdy nie był na spacerze ZDJĘCIA

Szczęśliwie zakończyła się historia 3-letniego psa Szagiego, który musiał zostać odebrany rodzinie. Właściciel niewłaściwie się nim opiekował - pies od szczeniaka nie był na spacerze, gdyż jak twierdził jego opiekun, bał się wychodzić.

Wolontariusze z fundacji "Kundel Bury" w Pabianicach poruszyli niebo i ziemię, aby znaleźć Szagiemu nowy dom. Gdyby nie udało się to w porę, pies trafiłby do schroniska, co byłoby dla niego ogromną traumą. A pochodził z kochającego domu z dziećmi, brakowalo mu jedynie odpowiedzialnej i dobrej opieki. Na szczęście los uśmiechnął się do Szagiego i pies znalazł dom tymczasowy.

- Jest już bezpieczny i do żadnego schroniska nie trafi. Jest tam przeszczęśliwy, bo wspiera go cudowna rodzina i niezwykle pogodna sunia Zula. Powoli uczy się od niej prawidłowych zachowań. Ogromną frajdę sprawia mu przebywanie w ogrodzie! Jak dziecko uczy się wszystkiego od podstaw, poznaje życie na nowo - informują wolontariusze z fundacji Kundel Bury.