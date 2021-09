Tygodniowy przegląd prasy (Pabianice, 12.09-18.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Pabianic

Przegląd tygodnia Pabianice od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdziły się zapowiedzi związkowców: Carrefour Polska jest 20. siecią handlową, która otworzy część w niedziele niehandlowe. W niedzielę 26 września czynnych będzie siedem hipermarketów w kraju, w tym dwa w samej Łodzi. Związkowcy i pracownicy protestują.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Kalisz-Sieradz na horyzoncie. W sprawie wydane zostały decyzje lokalizacyjne, co daje zielone światło do realizacji inwestycji. Ta ma być sfinalizowana w ciągu kilku najbliższych lat, czemu przyklaskują lokalne samorządy. Bo dzięki przedsięwzięciu poszerzy się dostęp do ekologicznego paliwa.